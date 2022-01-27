إنفانتينو: تصريحاتى بشأن إقامة كأس العالم كل عامين اقتطعت من سياقها

قال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن تصريحاته التي تشير إلى أن إقامة كأس العالم كل عامين، ربما تقنع الأفارقة بالا يخاطروا بالتعرض للموت من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، قد اقتطعت من سياقها.



وتحدث إنفانتينو، في كلمة له أمام المجلس الأوروبي، عن العديد من الأمور ومنها وكلاء اللاعبين وكأس العالم في قطر 2022 ومقترحات (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين.



وأنهى رئيس (فيفا) حديثه عن إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى أن السبب الذي يراه الاتحاد الدولي وراء الفكرة المثيرة للجدل التي يطرحها أرسين فينجر، نابع من الرغبة في منح الفرص للعديد من الناس في العالم للاستمتاع بأفضل اللاعبين من أجل مستقبل كرة القدم."



وأضاف رئيس (فيفا) في المجلس الأوروبي بستراسبورج: "نرى أن كرة القدم تتطور في اتجاه بأن هناك البعض الذين يملكون كل شئ ، فيما لاتملك الأغلبية أي شئ ".



وتابع: "في أوروبا تقام كأس العالم مرتين في الاسبوع، لأن أفضل اللاعبين يلعبون في أوروبا حيث ليس هناك حاجة للمزيد من الفعاليات، لكننا إذا فكرنا في بقية العالم وحتى في أوروبا، فإن أغلب أوروبا ليس لا ترى أفضل اللاعبين ولا تشارك في البطولات الكبرى".



ولكن خلال شرحه للمعضلات الأخلاقية التي تسبب اضطرابا في كرة القدم في الوقت الحالي، اتخاذ خطاب إنفانتينو منعطفا مثيرا للفضول، حيث أشار إلى أن التغييرات التي سيتم إضافتها على بطولة كأس العالم ربما تجعل اللاجئين يفكرون مرتين قبل الهروب من أفريقيا إلى أوروبا.



وقال: "علينا أن نفكر بما يمكن أن تجلبه كرة القدم، وهي أمور قد تكون بعيدة عن الرياضة، لأن كرة القدم تتعلق بما كنت أقوله في البداية، أنها تتعلق بالفرص والأمل والمنتخبات الوطنية، البلد والقلب والفرحة والعاطفة، لا يمكنك أن تقول لبقية العالم، أعطونا المال وإذا كان لديكم لاعب جيد أعطوه لنا أيضا، لكنك تشاهد فقط عبر شاشات التليفزيون، نحتاج إلى أن نشركهم معنا، يجب علينا إيجاد حلول لكي يشترك معنا العالم كله، لكي نعطي الأمل للأفارقة لكي لا يصبحوا بحاجة إلى عبور البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حياة أفضل لكنهم على الأرجح يموتون في البحر".



وتابع: "نحتاج إلى منح الفرص والكرامة، ليس عن طريق جمع التبرعات، لكن عن طريق إشراك باقي دول العالم، ربما لن تكون فكرة إقامة كأس العالم كل عامين هي الحل، لكننا نناقش ذلك".



وبعد عدة ساعات، أصدر السويسري بيانا عبر الحساب الرسمي لفيفا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، انتهز خلاله الفرصة لتوضيح تصريحاته. وجاء في البيان: "بالنظر إلى التصريحات التي نقلت عني خلال جلسة المجلس الأوروبي في وقت سابق من اليوم، والتي يبدو أنها اقتطعت من سياقها، أود التوضيح أنه في خطابي كانت رسالتي هي أن كل شخص صانع قرار في موقعه، يتحمل مسؤولية مساعدة الناس لتحسين أوضاعهم في العالم أجمع.



وأوضح: "إذا كان هناك العديد من الفرص المتاحة، بما فيها في أفريقيا، ولكن من المؤكد أن الأمر ليس قاصرا على تلك القارة على وجه الخصوص، فمن المفترض أن يسمح ذلك للناس باستغلال الفرص في بلادهم".



واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا: "كان تصريحي عاما، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر بإمكانية إقامة كأس العالم كل عامين".