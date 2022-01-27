البرازيل تسجل أكثر من 224 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 224567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يحطم الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية في البلاد.

كما أعلت الوزارة تسجيل 570 حالة وفاة بكوفيد-19.

وكان الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية في البرازيل 204854 حالة وقد سُجل في 14 يناير.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 24 مليونا و535884 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 62441.

وكانت وافقت الوكالة الوطنية البرازيلية للمراقبة الصحية (أنفيسا)، على الاستخدام الطارئ للقاح كورونافاك، الذي تصنعه شركة (سينوفاك بيوتك)، للأشخاص الذين لا يعانون من مخاطر صحية أساسية تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 17 عامًا؛ ما يوسع جهود البلاد لتلقيح الأطفال والمراهقين ضد فيروس كورونا.

وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية، أن الوكالة أصدرت الضوء الأخضر عندما صوت جميع مديري (أنفيزا) الخمسة لصالح الحصول على لقاح كورونوفاك الذي ينتجه في البرازيل معهد بوتانتان للأبحاث في ساو باولو.

ويمثل القرار موافقة جزئية على طلب معهد بوتانتان، والذي كان يتطلع في البداية إلى استخدام اللقاح لمن تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 17 عامًا، إلا أن مجلس إدارة (أنفيسا) قرر عدم وجود بيانات كافية لدعم تلقيح هذه المجموعة الموسعة.

ولكن في ظل موافقة الوكالة حاليًا، سيتم التطعيم بكورونافاك على جرعتين مع وجود فجوة لمدة 28 يومًا بينهما.

وقال جوستافو مينديز مدير الأدوية والمنتجات البيولوجية في (أنفيسا) إن جميع الأدلة العلمية المتاحة تشير إلى فوائد وأمان استخدام الأطفال لهذا اللقاح.

من جانبه واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.