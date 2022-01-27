«قناة مدرستنا 2» تعلن مراجعة مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت قناة "مدرستنا 2"، مراجعة على الوحدة الرابعة لفرع التاريخ، مادة "الدراسات الاجتماعية"، لطلاب الصف الثالث الاعدادي.

ووجهت القناة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رساله لطلاب "الصف الثالث الإعدادي"، قائلة تعالو نُجيب معًا على بعض الأسئلة بعنوان "أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة، وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة".

وطالبت القناة من الطلاب، التركيز ، وذلك في ضوء مراجعة على الوحدة الرابعة لفرع التاريخ، مادة "الدراسات"، مشيرة إلى أنه في حالة التخلف عن أي درس يتم زيارة القناة على "يوتيوب"، ومتابعة الدروس بتقنية HD ، من خلال اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ويؤدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحان مادة اللغة العربية والخط، السبت المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

على صعيدًا متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن ضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

كما شددت الوزارة، على التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد منتصف العام الدراسي في كافة المدارس.