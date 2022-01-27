قناة «مدرستنا 2» تعلن عن مراجعة مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

أعلنت قناة “مدرستنا ٢” عن مراجعة عامة لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

وقالت القناة، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه في ضوء الجزء الثالث من المراجعة العامة "General Revision" لمادة "اللغة الإنجليزية"، إليكم طلاب "الصف الثالث الإعدادي"، الأسئلة الخاصة بـ القواعد الـ "Grammer" والكلمات التي سبق دراستها، بعنوان "Choose the correct answer".

وطالبت القناة، بمشاهدها من خلال الفيديو التالي:

https://youtu.be/NPjI3ZzbZvghttps://youtu.be/NPjI3ZzbZvg

ووجهت القناة رسالة للطلاب بأنه “في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي”:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية والخط، السبت المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

علي صعيدا متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن .

كما طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

كما شددت الوزارة، على التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.