الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب الهند لدى الأمم المتحدة: الإرهاب مازال يشكل تهديدا خطيرا لأفغانستان والمنطقة

أفغانستان
أفغانستان

 أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "تى إس تيرمورتى"، في مجلس الأمن الدولي، أن الإرهاب مازال يشكل تهديدًا خطيرًا لأفغانستان وللمنطقة.

وقال المندوب الهندي: "إننا بحاجة إلى رؤية تقدم ملموس في الجهود الرامية إلى عدم حصول أي كيانات إرهابية على أي دعم سواء من أرض أفغانية أو من أي ملاذ للإرهابيين في المنطقة".

وأكد ضرورة أن يتم تحقيق السلام والأمن في أفغانستان والعمل بطريقة جماعية من أجل تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في أفغانستان كان لها تأثير كبير على الدول المجاورة والمنطقة على نطاق أوسع وستكون لها تداعيات عالمية.

ولفت المندوب الهندي إلى أن القرار رقم 2596 يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان، قائلًا إنه من الضروري الآن أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد بشأن أفغانستان.

وأشار مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة إلى التزام بلاده بتقديم مساعدات إنسانية إلى شعب أفغانستان، وأنها تؤيد دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان بدون أي عراقيل.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن أفغانستان باتت "معلقة بخيط رفيع" مع معاناة الملايين هناك من الجوع واقتراب التعليم والخدمات الاجتماعية من حافة الانهيار ونقص السيولة الذي يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.

وقال "جوتيريش" للمجلس المؤلف من 15 عضوًا: "نحن بحاجة إلى وقف العمل بالقواعد والشروط التي لا تقيد فقط الاقتصاد الأفغاني وإنما أيضًا عملياتنا الهادفة لإنقاذ الأرواح، في مثل هذه الأوقات التي تشتد فيها الحاجة، يجب مراجعة هذه القواعد بجدية".

وحث "جوتيريش" مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية لكافة الأنشطة الإنسانية.

وأضاف: "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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