الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدمير عدد من أوكار الإرهاب فى جبال حمرين بديالى العراقية

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير عدد من العبوات الناسفة والأوكار التي كان تستغلها العصابات الإرهابية في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء الأربعاء، أنها بأمر من قبل قيادة العمليات المشتركة، باشرت قطعات فرقة الرد السريع وزارة الداخلية العراقية اليوم بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة بتنفيذ عملية تطهير قرى أم الحوالي والصفرة وعين ليلة في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى".

وأضاف البيان أنه تم تدمير عدد من العبوات الناسفة والأوكار التي كان تستغلها العصابات الإرهابية في تلك المناطق.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الوضع الأمني مستقر وممسوك بقوة، وما يقال هنا أو هناك هو مجرد تهويل إعلامي.

وقال «الكاظمي»، في كلمة خلال زيارته للقرى الحدودية مع سوريا ولقائه بالمواطنين هناك، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية: «نحن هنا اليوم لنؤكد أن الحكومة لا تفرق بين منطقة وأخرى، وأن حقوق المواطن العراقي وأمنه مقدس ولا جدال فيه»، مضيفًا أن المناطق الحدودية للأسف من المناطق المنسية، وهو أمر نرفضه، فمن يسكنها عراقيون ويجب تقديم الخدمات لهم وحمايتهم.

ودعا، إلى التحرك العاجل والسريع لمعالجة مشاكل المواطنين، والتي تتفاقم دائمًا مع كل تغير مناخي، لافتًا إلى أن هؤلاء دفعوا ثمنًا غاليًا في الحرب على الإرهاب طوال السنوات الماضية، وعلينا أن نرد الجميل بتحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم بدولة تؤمن لهم حقوقهم الخدمية.

وتابع الكاظمي: «اطمئنوا فإننا معكم، أنتم سور الوطن كما إخونكم الأبطال في الأجهزة الأمنية، تعاونكم وتكاملكم معهم يعزز الأمن والاستقرار، ويفرض هيبة الدولة، ويقطع الطريق أمام كل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، بكم ومن تمسككم بمناطقكم وقراكم نستمد العزيمة والقوة، لنبني وطنًا ودولة مستقرة طالما حلمنا بها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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