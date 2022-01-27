الإمارات تعلن استئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استئناف دخول المسافرين القادمين من 12 دولة أفريقية هي "كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والكونغو وجنوب أفريقيا وبتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي"، اعتبارًا من السبت الموافق 29 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تحديث إجراءات القدوم إلى الدولة من دول أوغندا، وغانا، وروندا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، مشيرة إلى أنه سيتطلب من جميع القادمين من هذه الوجهات إظهار نتيجة فحص مخبري مسبق "بي سي أر" سلبية من المختبرات المعتمدة في بلد القدوم خلال 48 ساعة من موعد الرحلة، وإجراء فحص "بي سي أر" سريع، إضافة إلى إجراء فحص مخبري "بي سي أر" أخر عند الوصول، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب السفر في حال الشعور بأعراض فيروس "كوفيد-19".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.