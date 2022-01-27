الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفارة الأمريكية بليبيا تدعو للالتزام بالقرارات الأممية لإخراج المرتزقة

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بليبيا

دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2570 ورقم 2571 وكذلك دعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مشددة على أن ملايين الليبيين مستعدون للتصويت وتقرير مستقبلهم وقد حان الوقت لاحترام إرادتهم.


وشددت السفارة - في تغريدة على حسابها عبر شبكة "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الليبية "وال"  على أنه ينبغي على أولئك الذين يتنافسون على قيادة ليبيا أن يضعوا في اعتبارهم أن الشعب الليبي لن يقبل إلا القيادة التي تمكّنها الانتخابات، وأن الولايات المتحدة ترحب بعمل مراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتتطلع إلى التفعيل الكامل لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار.

 

من جانبها، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أنها لن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية بليبيا التي ستفضي إلى السلام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد، مجددة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي المطالب بالانتخابات وتغيير الواقع الذي يمر به.


وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال اجتماعها، عقب وصولها إلى مدينة سبها، مع أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وممثلين عن البلديات بالمنطقة الجنوبية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وعددًا من المترشحين للانتخابات النيابية، وأشارت إلى أن لقائتها مع الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية المعنية تهدف إلى دعم إجراء الانتخابات الوطنية.


وقالت وليامز، إنها ومنذ وصولها إلى ليبيا الشهر الماضي لتقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية يعد مكسبًا ينبغي عدم التفريط فيه، مضيفة أنها تدرك ما يعانيه سكان الجنوب بسبب النزاع والانقسام المؤسساتي في ليبيا، وأن أهل الجنوب يستحقون الفرصة لاختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع لتحقيق الوحدة والاستقرار والسلام الدائم.

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وائل لطفي

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