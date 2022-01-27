المستشارة الأممية فى ليبيا: لن أدخر جهدًا فى سبيل دعم العملية الانتخابية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أنها لن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية بليبيا التي ستفضي إلى السلام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد، مجددة دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي المطالب بالانتخابات وتغيير الواقع الذي يمر به.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال اجتماعها، عقب وصولها إلى مدينة سبها، مع أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية وممثلين عن البلديات بالمنطقة الجنوبية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وعددًا من المترشحين للانتخابات النيابية، وأشارت إلى أن لقائتها مع الأطراف الليبية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية المعنية تهدف إلى دعم إجراء الانتخابات الوطنية.



وقالت وليامز، إنها ومنذ وصولها إلى ليبيا الشهر الماضي لتقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية يعد مكسبًا ينبغي عدم التفريط فيه، مضيفة أنها تدرك ما يعانيه سكان الجنوب بسبب النزاع والانقسام المؤسساتي في ليبيا، وأن أهل الجنوب يستحقون الفرصة لاختيار قادتهم عبر صناديق الاقتراع لتحقيق الوحدة والاستقرار والسلام الدائم.



وأكدت المستشارة الأممية، أن جميع الأطراف مسئولة عن بناء دولة موحدة قادرة تقوم على مصالحة وطنية شاملة والعدالة الاجتماعية سيادة القانون بما تكفل حقوق جميع المواطنين، لافتة إلى أن اجتماعها اليوم، والذي ضم رجالا ونساء من مختلف مناطق الجنوب، دليل قوي على أهمية دورهم في الإسهام في صياغة رؤية ليبية شاملة.

وفي سياق متصل، أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أن المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.

وقالت السفارة البريطانية في بيانها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن المملكة المتحدة تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حدٍ من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملة.