3 منتخبات عربية فى ربع نهائى أمم إفريقيا

أسدل الستار، مساء الأربعاء، على مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في الكاميرون، وتأهل ثمانية منتخبات لمنافسات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في نسختها رقم 33.

وسيشهد الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، تواجد ثلاثة منتخبات عربية هي "مصر والمغرب وتونس"، بجانب خمسة منتخبات أخرى هي "الكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال وجامبيا وغينيا الاستوائية".

وكان دور الـ16 للكان، انطلق الأحد الماضي واستمر حتى الأربعاء، وشهدت مباريات الدور ثمن النهائي تسجيل 12 هدفًا في 8 مباريات، فيما حسمت ضربات الترجيح تأهل ثلاثة منتخبات لدور الثمانية وهي "بوركينا فاسو ومصر وغينيا الاستوائية".

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه المثير على كوت ديفوار مساء الأربعاء بضربات الترجيح بنتيجة "5-4" في المباراة التي أقيمت على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أما المنتخب المغربي حسم تأهله أمس الثلاثاء، بعدما حقق انتصارًا صعبًا على منتخب مالاوي بنتيجة "2-1"، حيث تقدم منتخب مالاوي بهدف مفاجئ في الدقيقة 7 عبر تسديدة قوية من لاعبه جابادينهو مهانجو، قبل أن ينجح منتخب أسود الأطلس في تحويل الخسارة إلى فوز بفضل هدفي يوسف النصيري وأشرف حكيمي في الدقيقتين 45 و70.

كما بلغ منتخب تونس الدور ذاته بعد فوزه الثمين على منتخب نيجيريا الأحد الماضي بهدف نظيف سجله نجم نسور قرطاج يوسف المساكني في الدقيقة 47، لتحجز ثلاثة منتخبات مقاعدها في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو بعد فوزه على منتخب الجابون بضربات الترجيح بنتيجة 7-6، ذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، حيث تقدمت بوركينا فاسو بهدف اللاعب برتراند تراوري في الدقيقة 27، قبل أن تتعادل الجابون بعشرة لاعبين فقط في الدقيقة 90 بهدف أداما جوميز مدافع بوركينا بالخطأ في مرماه.

كما بلغ منتخب الكاميرون - صاحب الضيافة - الدور ربع النهائي للكان بعد فوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1، في لقاء شهد غياب كل حراس مرمى جزر القمر بسبب الإصابة، ليخوض الفريق المباراة بالظهير الأيسر شاكر الهدهور حارسا للمرمى، كما لم تنته صعوبات جزر القمر عند هذا الحد، بل أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد اللاعب نجيم عبده في الدقيقة السابعة.

سجل هدفي الكاميرون، كارل إيكامبي وفينسيت أبو بكر في الدقيقتين 29 و70، ثم قلص الفارق يوسف مشنجاما بتسجيل هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 81.

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ8 بعد فوزه السهل على منتخب الرأس الأخضر بهدفين دون رد، سجلهما ساديو ماني وبامبا دينج في الدقيقتين 63 و90، وذلك بعدما تعرض منتخب الرأس الأخضر لموقف صعب بعد طرد اثنين من لاعبيه وهما باتريك أندرادي وفوزينيا في الدقيقتين 21 و57.

وواصل منتخب جامبيا مفاجآته في البطولة الإفريقية التي يشارك فيها لأول مرة في تاريخه، ونجح في التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد سجله اللاعب موسى بارو في الدقيقة 71.

آخر المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، كان منتخب غينيا الاستوائية الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصاءه منتخب مالي الذي توقع له الكثيرون أن يذهب بعيدًا في هذه المسابقة.

غينيا الاستوائية نجحت في خطف بطاقة التأهل لربع النهائي بعد الفوز على منتخب مالي مساء اليوم الأربعاء بضربات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، يومي السبت والأحد المقبل، حيث يلتقي يوم السبت أصحاب الأرض منتخب الكاميرون مع منتخب جامبيا على ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة ياوندي، كما يلعب المنتخب التونسي في مواجهة منتخب بوركينا فاسو على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا.

وتستكمل المباريات يوم الأحد المقبل، حيث يخوض منتخب مصر مباراته المرتقبة أمام منتخب المغرب على ملعب "أحمدو أهيدجو" في الخامسة مساء، فيما يلعب في التاسعة مساء المنتخب السنغالي أمام منتخب مالي.