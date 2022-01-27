وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثيين حى سكنى بمأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، استهداف ميليشيا الحوثي حي سكني بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار "الإرياني" - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - إلى أن القصف يأتي امتدادًا للجرائم الممنهجة والمتعمدة الذي تشنها ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية والمدنيين بمأرب، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، مؤكدًا أن استهداف الحوثيين المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامي يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها تلك الميليشيات بعد الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت مصادر طبية يمنية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل 5 مدنيين على الأقل بينهم امرأة، وإصابة 23 آخرين جراء قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني وسط مدينة مأرب.

وفي وقت سابق، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، إن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين امتدت إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين .

وأضاف "السعدي"، خلال كلمته في بيان اليمن في الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح"،وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أن هذه الميليشيات تواصل حصار المدن وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء، وتستخدم التجويع كوسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي.