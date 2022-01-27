باكستان: الاستقرار الاقتصادى ضرورى لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ضرورة استقرار الوضع الاقتصادي في باكستان حتى تتمكن من تحقيق أهداف سياستها الخارجية.



وقال قريشي -في تصريح نقلتهه وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية- إن حكومة باكستان تعمل من أجل بيئة استثمارية أكثر ملاءمة للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى التزام بلاده بأهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 لضمان النمو الشامل والمستدام، ومشددًا على أن أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بحاجة إلى أن تصبح إطارًا عالميًا لتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من مزايا التنمية المستدامة.



وقال قريشي إن استمرار وجود بلاده في برنامج صندوق النقد الدولي، فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا، مشيرًا إلى أن باكستان بحاجة إلى أن تفكر في حلول خارجة عن المألوف لتحفيز النمو.



وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن أولوية الحكومة تغيرت مع الإطلاق الأخير لسياسة جديدة للأمن القومي تركز على السياسة الاقتصادية التي تشمل الأمن الغذائي والمائي، مضيفًا أن ربط النمو المستدام بالتنمية هو هدف الحكومة ومعربًا عن ثقته في أن التقرير سيضع مبادئ توجيهية للتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن الاهتمام الكبير الذي توليه باكستان لعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع تونس.



جاء ذلك خلال لقاء قريشي مع السفير التونسي لدى باكستان برهان الكامل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.



كما أشاد وزير الخارجية الباكستاني بالدور القيادي للرئيس التونسي قيس سعيد في السلام والاستقرار الإقليميين، وأيضا دور تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال العامين الماضيين.



وتوجه قريشي بالشكر للحكومة التونسية على موقفها ودعمها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منطقة جامو وكشمير.