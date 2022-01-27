مصر تضرب موعدا ناريا مع المغرب فى ربع نهائى أفريقيا

أبرزت وسائل الإعلام المغربية فوز المنتخب المصري، مساء الأربعاء، على كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4) على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي بالتعادل السلبي، ليلاقي شقيقه المغربي في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتحت عنوان "المنتخب المصري يفوز على نظيره الإيفواري ويضرب موعدًا مع المنتخب المغربي في دور ربع النهائي"، ذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن المنتخب المصري فاز على نظيره الإيفواري بعد الاحتكام إلى الضربات الترجيحية (5-4)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب "جابوما" بدوالا في الدور ثمن النهائي، ليضرب بذلك موعدًا مع المنتخب المغربي في دور ربع النهائي للبطولة.

وأشارت إلى أن التعادل السلبي سيطر على مدار 120 دقيقة، ثم لجأ المنتخبان لضربات الترجيح، حيث سجل لمنتخب مصر كل من أحمد سيد زيزو وعمرو السولية وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح، فيما سجل لمنتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي وإبراهيم سانجاري وماكسويل كورنيه وويلفريد زاها وأضاع إيريك بايلي.

وتحت عنوان "منتخب المغرب يواجه مصر بذكريات هدف كهربا"، ذكرت صحيفة "المنتخب"، أن منتخب المغرب سيصطدم بنظيره المصري، يوم الأحد المقبل في دور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأضافت أن المنتخب المغربي يواجه نظيره المصري بذكريات حزينة، حيث كانت آخر مرة التقى فيها المنتخبان في كأس أمم إفريقيا، خلال نسخة 2017 بالجابون وفي نفس الدور، حيث فاز منتخب الفراعنة (1-0) وأقصى الأسود بهدف قاتل، سجله محمود "كهربا" في الدقيقة 88، وخرج الأسود من دور الربع.

وأشارت إلى أن المباراة ستشهد اصطدامًا قويًا بين الفرنسي وحيد خليلوزيتش مدرب الأسود، والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، إلى جانب نجوم المنتخبين، أبرزهم المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

وعلقت صحيفة "المنتخب" على فوز مصر على كوت ديفوار قائلة إن مصر كرست عقدتها لكوت ديفوار عندما تغلبت عليها 5-4 بضربات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) على ملعب "جابوما" في دوالا وبلغت ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم في الكاميرون.

وأضافت أن مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (7 مرات) ضربت موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع المغرب المتوج بلقب واحد عام 1976، الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي.

أما موقع "le360" المغربي، فأشار إلى أن منتخب "الأسود" سيواجه في مباراة ربع نهائي الـ"الكان" منتخب مصر بعد فوز الأخير على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وأضاف أن مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المصري ستقام يوم الأحد المقبل في الساعة الخامسة مساء بملعب أحمدو أهيدجو.

وأوضح أنه كان من المقرر أن تجرى المباراة فوق أرضية ملعب أوليمبي بياوندي، لكن الاتحاد الأفريقي للعبة "الكاف" قرر تعليق جميع المباريات فوق أرضية هذا الملعب؛ بسبب مصرع ثمانية مشجعين أثناء الدخول إليه في مباراة الكاميرون ضد جزر القمر.

وذكر موقع "هسبريس" أن المنتخب المصري حجز الأربعاء، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، بفوزه على نظيره الإيفواري بركلات الترجيح (5-3).

وأضاف أن منتخب مصر ضرب موعدًا في ربع النهائي مع المنتخب الوطني المغربي المتأهل أمس، على حساب مالاوي بتغلبه عليه (2-1).

وتحت عنوان "مصر تطيح بساحل العاج وتضرب موعدًا حارقًا مع المغرب"، ذكر موقع "sport7" المغربي، أن المنتخب المصري خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على كوت ديفوار بضربات الترجيح.

وتابع الموقع: "إن مصر ضربت موعدًا حارقًا مع المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي".