«النواب البحرينى»: القمة الثلاثية مع مصر والإمارات تكتسب أهمية لتحقيق الاستقرار

أشادت رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، بنتائج المباحثات الرباعية التي عقدت بأبوظبي، وجمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكدت زينل - في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن القمة تكتسب أهمية كبيرة، في ظل ما تتطلبه المرحلة الراهنة من توحيد للرؤى والمواقف والارتقاء بمستوى التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة للدول وشعوبها، ودعم القضايا العربية العادلة، وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وأشارت إلى أن مجلس النواب البحريني يؤكد دعمه التام لما جاء في القمة، والتضامن مع الإمارات والعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة، وإدانة الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي، باعتبارها ممارسات عدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين.

ودعت زينل إلى ضرورة توحيد الموقف العربي الداعم لأمن الإمارات والسعودية ودول التحالف العربي، وكافة دول المنطقة من الإرهاب الحوثي، ودعوة الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ موقف داعم لأمن واستقرار المنطقة ورفض أعمال الميليشيات الحوثية وقوى الإرهاب.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات، وحرص مملكة البحرين على تعزيز التلاحم العربي في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وثمن العسومي، في بيان ، حرص ملك البحرين على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددًا التأكيد على دعم البرلمان العربي لدولة الإمارات وتضامنه الكامل معها وفي كل الإجراءات التي ستتخذها في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها، والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.