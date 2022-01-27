أبوجبل: نجحنا فى الحفاظ على تركيزنا حتى النهاية.. وهدفنا اللقب

أعرب محمد أبوجبل حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته البالغة بتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد الفوز على كوت ديفوار مساء الأربعاء بضربات الترجيح بنتيجة 5-4.



وقال محمد أبوجبل - في تصريحاته عقب اللقاء - "أهنئ الجماهير المصرية والجهاز الفني وجميع اللاعبين بالفوز وبلوغ دور الثمانية، وأتمنى الشفاء السريع لمحمد الشناوي وعودته مرة أخرى للمشاركة مع المنتخب".



وشارك أبوجبل في لقاء مصر وكوت ديفوار كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد إصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية، لينجح أبوجبل في قيادة الفراعنة لتحيق الفوز بعد التصدي لضربة الترجيح التي سددها مدافع المنتخب الإيفواري إيريك بايلي.



وأضاف أبوجبل: "تعاملنا جيدا مع ركلات الترجيح، وكل الحراس يتدربون بشكل جيد في المنتخب وقادرون على الظهور بشكل مميز في أي وقت.. المنتخب حافظ على تركيزه حتى اللحظات الأخيرة، ونجحنا في النهاية في تحقيق الانتصار، وهدفنا هو المضي قدما من أجل التتويج بلقب البطولة".



من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وجميع أعضاء البعثة بالفوز على المنتخب الإيفواري، والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وخلال اتصال بالبعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع منتخب كوت ديفوار، أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية والأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون ، والذي كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربي الشقيق في دور الثمانية.

وطلب صبحي من لاعبي المنتخب المصري مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض في دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.