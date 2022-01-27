مقتل وإصابة 28 مدنيًا فى قصف حوثى استهدف حى بمأرب

قُتل وأُصيب 28 مدنيًا بمدينة مأرب اليمنية، في قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني وسط المدينة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصادر طبية قولها، إن الإحصائيات الأولية الواردة من المستشفيات تفيد أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون بينهم امرأة و5 أطفال جراء القصف.



وفي سياق آخر، لقت امرأة مصرعها وأُصيبت أخرى بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي، مساء اليوم، باتجاه منزل في جبل جبشي غربي مدينة تعز.



وفي وقت سابق، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، إن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين امتدت إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، والمباني الحكومية كمراكز للاعتقال، وأسطح المنازل لقنص واستهداف المدنيين .



وأضاف السعدي - خلال كلمته في بيان اليمن في الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند "حماية المدنيين في الصراع المسلح"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن هذه الميليشيات تواصل حصار المدن وتحرم السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء وتستخدم التجويع كوسيلة حرب، وأبرز الأمثلة على ذلك هو الحصار الذي تعرضت له مديرية العبدية في مأرب، وما تتعرض له مدينة تعز لأكثر من سبعة سنوات في صمت غير مبرر للمجتمع الدولي ".



وأعرب مندوب اليمن عن تقدير الحكومة اليمنية للزيارات التي قام بها ممثلي الأمم المتحدة،في نهاية العام المنصرم لأول مرة منذ سبع سنوات، إلا أنها تعيد التأكيد على ضرورة التحرك الدولي لرفع الحصار عن تعز وباقي المدن اليمنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية وتحويل مجرى المساعدات بعيدا عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات".