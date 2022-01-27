الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بكين تبدأ جولة ثالثة عامة للكشف عن المصابين بكورونا

الصين
الصين

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن العاصمة الصينية بكين، بدأت جولة ثالثة من الاختبارات الجماعية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة أن الاختبارات تجري في منطقة "فنجتاي" الواقعة في إقليم بكين بالتزامن مع اقتراب بداية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتسجيل 14 حالة من فيروس كورونا في العاصمة وحدها، منوهة بأن بكين أعلنت هذا الأسبوع أن أي شخص يشتري دواء للصداع ونوعين آخرين من الأدوية يجب أن يخضع لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة.

وكشف بيان الأربعاء إن 334 شخصًا وصلوا إلى مطار بكين أمس وخضعوا للاختبار هناك، حيث شهدت الحلقة المغلقة ما يقرب من 42000 اختبار في اليوم.

ومنذ يوم الأحد الماضي، كان هناك ما مجموعه 34 اختبارا إيجابيًا، 24 منها تم الكشف عنها خلال الاختبارات التي جرت فور الوصول إلى الصين، بالإضافة إلى 72 اختبارًا إيجابيًا من الفترة من 4 إلى 22 يناير الجاري، كان من بينها اختباران إيجابيان يتعلقان بالرياضيين أو مسئولي الفرق.

وبصفة إجمالية، وصل 1109 أشخاص لحضور الألعاب بين يوم الأحد الماضي وأمس.

ويتواجد جميع المشاركين في أولمبياد بكين بدائرة مغلقة، وبعيدًا عن الجمهور الصيني، ويتم اختبارهم كل يوم. ويتعين على الوافدين أيضًا تقديم اختبارين سلبيين لكورونا بي سي أر كجزء من سياسة عدم انتشار مرض كوفيد - 19 في الصين.

يتعين على أي شخص يثبت إصابته بالعدوى عزله في مكان مخصص، ويمكنه العودة بعد اختبارين سلبيين، أو بعد 10 أيام مع اختبار سلبي واحد. يتم بعد ذلك إدراج هؤلاء الأفراد على أنهم جهات  الاختلاط القريبة ويتم اخضاعهم للأختبار مرتين يوميًا لمدة 7 أيام.

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