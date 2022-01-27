الولايات المتحدة: 62 ألف شخص قد يموتون بسبب كورونا خلال أسابيع

ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 2643 حالة وفاة و 1,140,580 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 71,818,876، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 866,968.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم الإبلاغ عن حوالي 21 مليون إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى عدد من الحالات في أسبوع منذ بداية الوباء.

وأشارت المنظمة، وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ظلت مستقرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 ألف حالة، منوهة بأن تقييم الوباء الأسبوعي للمنظمة أظهر أن الإصابات الجديدة بالفيروس زادت بنسبة 5% وهو معدل يبدو أنه يتباطأ.

وشهدت أكبر زيادة في الحالات في الشرق الأوسط، حيث تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 39%، وجاءت منطقة جنوب شرق آسيا في الخلف مباشرة بزيادة قدرها 36%، مشيرة إلى أن الوفيات في جنوب شرق آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط زادت، بينما شهدت مناطق أخرى انخفاضًا في الوفيات.