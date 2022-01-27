الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة «مدرستنا 2» تعلن عن مراجعة عامة لمادة الرياضيات للشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت قناة “مدرستنا ٢”، عن مراجعة عامة لمادة الرياضيات، لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

ووجهت القناة عبر صفحتها الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة لطلاب “الصف الثالث الإعدادي” قائلة: قوموا بالإجابة على السؤال التالي من خلال فهمكم لدرس "إيجاد قياس الزاوية إذا علمت النسبة المثلثية لها".

يأتي ذلك في ضوء المراجعة العامة على مادة "الرياضيات"، كما طالبت القناة، بمشاركة الطلاب إجاباتهم في التعليقات.

وطالبت القناة أيضًا بأنه في حال "فاتكم أي درس، زوروا القناة على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

 

وتنطلق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، السبت المقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن .

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط.

كما شددت الوزارة، على التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.

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وائل لطفي

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