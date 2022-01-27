وزير الخارجية الإيطالى: نسعى لدعم التكامل الإقليمى لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة الحفاظ على نهج متوازن وموجه نحو الحزم بشأن المبادئ والقيم في إطار العلاقات مع روسيا، وفي الوقت نفسه، للحوار من أجل تجنب زيادة التوتر.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية، تحدث دي مايو عن التطورات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا سنواصل العمل لدعم وحدة الأراضي وسيادة أوكرانيا، والتنسيق مع شركائنا وحلفائنا لضمان رد حازم، متماسك ومتناسب على أي انتهاك محتمل".



وأشار دي مايو إلى أن الاتحاد الأوروبي يُظهر تماسكًا قويًا وروابط وثيقة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، مؤكدًا أن إيطاليا تعتزم مواصلة الإسهام في الجهود الدبلوماسية الجارية في كافة السياقات الدولية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بأمن أوروبا.



وأوضح دي مايو، أنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه في فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه يُجرى مشاورات مستمرة مع حلفائه الأوروبيين الأطلسيين الرئيسيين، بهدف ضمان وحدة واتساق النهج تجاه الأزمة وتجنب مزيد من التصعيد.

من جانبهأ، أعلنت وزارة الدفاع التشيكية الأربعاء أنّها ستقدّم لأوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة هبة عسكرية قوامها 4000 قذيفة مدفعية، في خطوة تأتي في وقت تواجه فيه كييف خطر التعرّض لغزو روسي.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التشيكية ياكوب فاينور لوكالة فرانس برس إنّ الحكومة أقرّت اليوم الهبة البالغة قيمتها 36,6 مليون كراون تشيكي «1,5 مليون يورو، 1,7 مليون دولار».



وذكرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أنّ الهبة تشمل 4006 قذائف عيار 152 ملليمترًا.



وأوضح فاينور أنّه "سيتم شحن القذائف إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكن لا يمكنني تحديد الموعد الدقيق".



واتّهمت كييف والغرب روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية استعدادًا لغزوها.



ووصفت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوشوفا الهبة بأنّها "لفتة للتعبير عن التضامن"، قائلة: "نطوّر التعاون مع أوكرانيا على الأمد البعيد وندعم انتقالها إلى الديمقراطية".



وذكرت الوزارة أنّ القذائف عيار 153 ملم لا تتوافق مع المدفعيات الجديدة التي حصل عليها الجيش التشيكي وعيارها 155 ملم.