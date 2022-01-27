الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء المصرية» تعقد ورشة مشتركة مع السعودية حول تسجيل المستلزمات الطبية

ورشة عمل المستلزمات
ورشة عمل المستلزمات الطبية

عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل مشتركة مع الجانب السعودي تناولت أحدث إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش المعرض السنوي للمستلزمات الطبية "Arab health"، والذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وساهم المشاركون من جانب هيئة الدواء المصرية في الرد على كافة الاستفسارات و النقاط التي تم طرحها بخصوص الإجراءات الرقابية الخاصة بالمستلزمات الطبية التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، كذلك تأثير التغيرات العالمية في الرقابة على المستلزمات الطبية، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الهيئة لمواكبة تلك التغيرات.

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يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة الفعالة في كافة المحافل والمعارض الدولية والإقليمية؛ من أجل عرض التجربة المصرية الرقابية الناجحة في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك الاستفادة من تجارب الآخرين، والوقوف على أحدث المستجدات العالمية في مجال الرقابة الدوائية.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالمنصة الإلكترونية EgyCosm الخاصة بمستحضرات التجميل المحلية، والمصنعة لصالح الغير (خدمات الإدراج، إعادة الإدراج والمتغيرات). 

وأوضحت أن الدورة التدريبية إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية "Egycosm "، والخاصة بإدراج، وإعادة إدراج، وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً والمصنعة لصالح الغير، وذلك في إطار العمل على ميكنة الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية.

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وأضافت أنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الأحد والإثنين الموافقين٢٠٢٢/١/٣١،٣٠ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية مقدمة  لممثلي المصانع المحلية، وشركات التصنيع لدى الغير؛ العاملة في مجال مستحضرات التجميل.

وأوضحت أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

هيئة الدواء المصرية ورشه عمل الجانب السعودي المستلزمات الطبية المعرض السنوي للمستلزمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الدواء المصرية» تعقد ورشة مشتركة مع السعودية حول تسجيل المستلزمات الطبية

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