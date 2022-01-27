صحيفة أيرلندية ترشح مصر للزيارة

رشحت صحيفة "أيرش نيوز" الأيرلندية، مصر وجهة سياحية ممتعة خاصة لممارسة الغوص على شواطئها الخلابة.

وقالت الصحيفة: "تجذب مصر العديد من السياح لتجربة الغوص الفريدة التي تتمتع بها.. تعد مصر بلا شك واحدة من أكثر الدول شهرة وتاريخًا في العالم، إنها مهد الحضارة وموطن لمدينة القاهرة والأهرامات الرائعة والمواقع الأثرية التي لا حصر لها".

وتابعت: "خلال جائحة كورنا كانت مصر واحدة من أولى الدول التي انفتحت وظلت وجهة شهيرة لقضاء العطلات ، خاصة خلال فصل الشتاء وأحد جوانب مصر على وجه الخصوص الذي يجذب العديد من السياح هو تجربة الغوص الفريدة".

إجازة الغوص في مصر

وقالت الصحيفة: "يعد ساحل البحر الأحمر الذي يمتد من شبه جزيرة سيناء إلى الحدود السودانية وجهة مثالية لقضاء عطلة غوص رائعة، كما تتميز شواطيئ مصرية بأنه صافية تماما ومساحات طويلة من الشعاب المرجانية".



وأضافت: "كما يعد البحر الأحمر أحد أكثر النظم البيئية تنوعًا في العالم وهو موطن لأكثر من 1200 نوع من الأسماك، بما في ذلك 44 نوعًا من أسماك القرش. يمكن العثور على حوالي 20 في المائة من جميع هذه الأنواع في البحر الأحمر فقط. يمكن للغواصين السباحة بجانب الأسماك ذات الألوان الزاهية مثل سمك الفراشة وسمك المهرج. كما أنها موطن لأسرع سمكة في العالم ، وهي سمكة أبو شراع ، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 110 كم / ساعة".

واستكملت: "يعد البحر الأحمر أيضًا موطنًا لشعاب مرجانية ضخمة تمتد ما يقرب من 2000 كيلومتر على طول الساحل. يقدر عمر أجزاء من هذه الشعاب المرجانية بـ 7000 عام، وهذا يجعلها أقدم من الأهرامات ومعظم المباني القديمة الأخرى في مصر. وتتم حماية الكثير من الشعاب المرجانية في محمية رأس محمد الوطنية".

واختتمت: "يوجد في مصر مواقع غطس للغواصين من جميع المستويات ، من المبتدئين إلى الغواصين ذوي الخبرة كما تتعد حطام السفن التي يمكن مشاهدتها في مصر مثل سالم إكسبريس وروزالي مولر وإس إس ثيستلجورم الشهيرة".