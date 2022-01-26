تقرير أمريكى: آمال صلاح لتحقيق أول لقب مع مصر قوية بعد هزيمة كوت ديفوار

أفاد تقرير أمريكي، الأربعاء، بأن آمال محمد صلاح في تحقيق أول لقب كبير مع مصر لا تزال حية، خاصة بعد فوز المنتخب المصري اليوم على نظيره الإيفواري والتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقام في الكاميرون.

وأوضحت قناة "فوكس 5"، الأمريكية، أن مصر بطلة إفريقيا سبع مرات، لكنها لم تفز بكأس الأمم الإفريقية منذ عام 2010، عندما كان محمد صلاح في سن المراهقة، لكنه بدأ بعد هذا التاريخ في الظهور مع المنتخب المصري.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن محمد صلاح سدد ركلة الجزاء الحاسمة وتغلبت بها مصر على كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح لتبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية وتستعد لمواجهة المغرب الأحد المقبل.

وأرسل صلاح ركلة الجزاء إلى أسفل الزاوية اليمنى وبعد دخولها احتفل بالفوز مع حارس مصر البديل محمد أبو جبل الذي حمله على ظهره احتفالا بهذا الفوز.

وقالت "فوكس 5"، إن أبو جبل أنقذ ركلة الجزاء التي سددها إريك بايلي ليساهم في حسم فوز المنتخب المصري بعد أن دخل بديلا في الدقيقة 88 من عمر المباراة عندما أصيب محمد الشناوي، كما نجح أبو جبل أيضا في إنقاذ مرماه من هجمات قوية في الوقت الإضافي من المباراة خاصة تسديدة إبراهيم سانغاري اللاعب الإيفواري.

واشار التقرير الأمريكي إلى أن محمد صلاح خسر في النهائي مع مصر عام 2017، كما كان جزءًا أيضا من الفريق المصري الذي تم إقصاؤه بشكل مفاجئ على أرضه في دور الـ16 في عام 2019.

وستقام مباراة ربع نهائي منتخب مصر أمام المغرب يوم الأحد على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي بعد أن أبعده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن ملعب أوليمبي الرئيسي في البطولة بسبب مقتل ثمانية مشجعين الاثنين الماضي ووجود سبعة آخرين في حالة خطيرة بعد حادث ألقي باللوم فيه على إخفاقات أمنية في الملعب المستبعد.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) إن إحدى مباريات نصف النهائي ونهائي كأس إفريقيا يوم 6 فبراير قد يتم استبعادها أيضًا من أوليمبي اعتمادًا على نتائج التحقيق في التدافع.