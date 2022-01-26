ننشر سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الخميس لدى البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية أسعار الشراء والبيع لعملة اليورو، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصرى، حيث احتفظ البنك المركزي المصري والبنك التجارى الدولى بأعلى سعر للشراء بينما جاء بنك الإسكندرية بين أقل البنوك سعرًا للشراء.

سعر اليورو الخميس 27-1-2022

وتذبذب سعر اليورو بين 17.638 جنيه - 17.6592 جنيه للشراء وبين 17.7757 جنيه – 17.825 جنيه للبيع، حيث سجل سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.638 جنيه للشراء و17.825 جنيه للبيع.

بلغ عند البنك المركزى المصرى 17.6592 جنيه للشراء و17.7757 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر 17.6404 جنيه للشراء و17.8019 للبيع، أما عن سعر اليورو للتحويل بلغ 17.6403 جنيه للشراء و 17.80194جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلى 17.6294 جنيه للشراء، و17.8019 جنيه للبيع، كذلك سجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى 17.6645 جنيه للشراء و17.8246 جنيه للبيع.

تشهد معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، ارتفاعًا لأعلى المستويات بدول منطقة اليورو، والتى لم تتخذ بعد قرارات جديدة بالغلق، وإنما بدأت فى تخفيف القيود المفروضة منذ ظهور الموجة الأولى من الجائحة مطلع عام 2020.

ورغم التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة، إلا أن معدلات تعافي اقتصادات منطقة اليورو بدت أبطأ من المتوقع، إذ أرجعت دراسة استقصائية أجرتها إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة، التباطؤ الذي خفّض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرًا إلى قطاع الخدمات، حيث أعاقت الزيادة الكبيرة في الإصابات خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات دولية من تراجع معدلات التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة خلال شهر يناير الجارى، رغم انحسار اختناقات سلاسل التوريد، وذلك نتيجة القيود الجديدة التى صاحبت ظهور متحور أوميكرون.