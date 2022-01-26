الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ 754 حكمًا قضائيًا وضبط 25 مخالفة تموينية فى أسوان

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وكمية من مخدر البانجو بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كما نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، في تنفيذ 754 حكمًا قضائيًّا، منها 4 جنايات و134 بالحبس الجزئي، و26 بالحبس المستأنف، و418 غرامة، و171 حكم مخالفات متنوعة.

كما أسفرت حملات مباحث التموين عن ضبط 25 قضية تموينية منها قضية سلع مجهولة المصدر و15 قضية عدم حمل شهادات صحية و9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار.

 وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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