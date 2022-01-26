المرور تزيل آثار انقلاب أتوبيس بطريق «أسيوط - ساحل سليم» الزراعى

دفعت الإدارة العامة للمرور في أسيوط بالخدمات المرورية لموقع انقلاب أتوبيس نقل عام بمدخل قرية المعنة بطريق أسيوط - ساحل سليم الزراعي لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق أسيوط سوهاج الرزاعي، بطريق قرية المعنة التابعة لمركز ساحل سليم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وقوة من إدارة المرور، وتبين صحة الواقعة انقلاب اتوبيس نقل عام ركاب على طريق أسيوط سوهاج، رقم د.ى. 8768.

وبالفحص تبين أن الأتوبيس كان في طريقه من موقف نزلة عبداللاه إلى مركز ساحل سليم واسفر الحادث عن إصابة 7 من الركاب وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.