«التخطيط»: 50 مليار جنيه حجم أعمال 10 آلاف جمعية تعاونية في مصر

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية القطاع التعاونى وما له من إسهامات فى العمالة والتشغيل، وكذلك فى تفعيل الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن عدد التعاونيات فى مصر يقدر بما يقرب من 10 آلاف جمعية تعاونية تعمل فى عدة مجالات إنتاجية واستهلاكية، ويقدر إجمالى عدد أعضائها بأكثر من 12 مليون مواطن وحجم أعمالها يزيد على 50 مليار جنيه.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، أنه مع الأعباء المالية المتزايدة لمتطلبات التنمية فإن مصر كانت ومازالت تعانى من مشكلة تمويل التنمية إلا أن أزمة كورونا أتاحت مجموعة من الفرص يمكن الاستفادة منها، أهمها تراجع فاتورة استيراد بعض السلع التى يتوقع انخفاض أسعارها العالمية، وهناك أيضًا فرصة للاستفادة من تراجع معدلات نمو التجارة والقيود الحمائية بتعميق التصنيع المحلى، وبخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، إلى جانب الاستفادة من الانخفاض المؤقت فى السعر العالمى للبترول وانخفاض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المشتقات البترولية وانخفاض فاتورة الدعم.

أشارت إلى أنه نتيجة لجهود الدولة بجميع مؤسساتها الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى توقعت المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى مسارًا للنمو أفضل من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أشادت بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية، فقد أكد كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، وأشارت وكالة فيتش إلى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 2016 وإلى فعالية الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة الأزمة.

وتابعت "وفى يناير 2021 فى المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي للاتفاق الخاص بالمنح الائتمانى لمصر بقيمة 5.2 مليار، أوضحت المراجعة أن الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد المصرى كانت أقل من المتوقع نتيجة الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة.