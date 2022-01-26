بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث سير بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وجروح وارتجاج في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق 36 الحربى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق 36 الحربى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من رمضان أيوب كيلاني 38 عامًا مقيم بأبوصوير، ومحمود عطية عبدالفتاح 55 عامًا مقيم بالفيوم، وحسام أيوب كيلاني 19 عامًا مقيم بأبوصوير، وصابر محمد صلاح الدين مقيم بالشيخ زايد 28 عامًا، وسيد على عبدالموجود 33 عامًا مقيم بحى السلام.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.