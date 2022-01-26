الخميس 27 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 قواعد للجمال يجب عليكِ كسرها في 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«زينة المرأة جمالها».. هناك الكثير من الأشياء  التي يتبعها النساء من أجل إظهار الجمال والجاذبية، فمع الوقت تتغير مع تغير الأزمان، ففي السطور التالية سلط خبراء التجميل الضوء على القواعد التي يجب كسرها، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt".

التركيز على العيون أو الشفاه:

النصيحة التقليدية هي أنه يجب عليك دائمًا إقران عين مدخنة بشفة منتفخة، مع إضافة أحمر شفاه مثير للإعجاب بماكياج عيون بسيط، حيث ينصح خبراء التجميل بضرورة الاهتمام بالعين و الشفاه، فإذا كانت الشفاه فعليك اعتماد ماكياج بسيط للعيون والعكس.

 

احرصي دائمًا على مطابقة أحمر الشفاه مع طلاء أظافرك:

شجع الكثير من خبراء التجميل، على تنسيق ماكياجهن بهذه الطريقة، لكن المظهر المتناسق لم ينته بعد، فيجب أن تكون ألوان الماكياج متكاملة وليست متطابقة.

 

ترك الحواجب:

لا يزال يتعين تنفيذ الجزء الأكبر من أعمال التنظيف أسفل الحاجب، ولكن لا يوجد سبب لعدم تخفيف شعر الحواجب، تخلصي من منطقة أعلى الحاجب، لأن الإزالة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى أشكال رقيقة وغير طبيعية.

 

ارتدي الملابس حسب لون بشرتك:

تعتبر الدرجات اللونية لبشرتك عاملاً هامًا في اختيار كريم الأساس والكونسيلر، بالإضافة إلى تلوين شعرك، ولكن عند اختيار الملابس غير مؤثرة.

 

لا تضعي محدد العيون أو الماسكارا على الرموش السفلية:

قديمًا كان  يحذر خبراء التجميل من أن محدد العيون الداكن أو الماسكارا على خط الرموش السفلي يمكن أن يتسبب في تشيخ الوجه، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فعند وضعه بشكل صحيح باللون المناسب ، دون تكتل أو تلطيخ، لا يوجد شيء حول تبطين أو صبغ رموشك السفلية.

 

النساء ذوات الشعر الفاتح ارتداء ماسكارا بنية اللون:

الهدف من الماسكارا هو إبراز الرموش وتغميقها، فالسوداء منها تفعل ذلك بشكل أكثر فاعلية من الماسكارا البنية، بغض النظر عن لون شعرك.

كونسيلر ماسكارا طلاء أظافر خبراء التجميل الماسكارا قواعد الجمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

تقرير أمريكى: آمال صلاح لتحقيق أول لقب مع مصر قوية بعد هزيمة كوت ديفوار

نجل عبدالرحمن أبوزهرة: «تواصل الرئيس السيسى أثر فى معنويات والدى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود