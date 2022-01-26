6 قواعد للجمال يجب عليكِ كسرها في 2022

«زينة المرأة جمالها».. هناك الكثير من الأشياء التي يتبعها النساء من أجل إظهار الجمال والجاذبية، فمع الوقت تتغير مع تغير الأزمان، ففي السطور التالية سلط خبراء التجميل الضوء على القواعد التي يجب كسرها، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt".

التركيز على العيون أو الشفاه:

النصيحة التقليدية هي أنه يجب عليك دائمًا إقران عين مدخنة بشفة منتفخة، مع إضافة أحمر شفاه مثير للإعجاب بماكياج عيون بسيط، حيث ينصح خبراء التجميل بضرورة الاهتمام بالعين و الشفاه، فإذا كانت الشفاه فعليك اعتماد ماكياج بسيط للعيون والعكس.

احرصي دائمًا على مطابقة أحمر الشفاه مع طلاء أظافرك:

شجع الكثير من خبراء التجميل، على تنسيق ماكياجهن بهذه الطريقة، لكن المظهر المتناسق لم ينته بعد، فيجب أن تكون ألوان الماكياج متكاملة وليست متطابقة.

ترك الحواجب:

لا يزال يتعين تنفيذ الجزء الأكبر من أعمال التنظيف أسفل الحاجب، ولكن لا يوجد سبب لعدم تخفيف شعر الحواجب، تخلصي من منطقة أعلى الحاجب، لأن الإزالة المفرطة يمكن أن تؤدي إلى أشكال رقيقة وغير طبيعية.

ارتدي الملابس حسب لون بشرتك:

تعتبر الدرجات اللونية لبشرتك عاملاً هامًا في اختيار كريم الأساس والكونسيلر، بالإضافة إلى تلوين شعرك، ولكن عند اختيار الملابس غير مؤثرة.

لا تضعي محدد العيون أو الماسكارا على الرموش السفلية:

قديمًا كان يحذر خبراء التجميل من أن محدد العيون الداكن أو الماسكارا على خط الرموش السفلي يمكن أن يتسبب في تشيخ الوجه، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فعند وضعه بشكل صحيح باللون المناسب ، دون تكتل أو تلطيخ، لا يوجد شيء حول تبطين أو صبغ رموشك السفلية.

النساء ذوات الشعر الفاتح ارتداء ماسكارا بنية اللون:

الهدف من الماسكارا هو إبراز الرموش وتغميقها، فالسوداء منها تفعل ذلك بشكل أكثر فاعلية من الماسكارا البنية، بغض النظر عن لون شعرك.