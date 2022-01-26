هشام يكن عن فوز مصر على كوت ديفوار: الروح هى سبب الفوز

قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، إن النتائج السابقة لمباريات المنتخب المصري كانت غير مبشرة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "قلت في تصريحاتي الأخيرة إن مصر ستصعد وتتجاوز كوت ديفوار، وذلك من خلال تجاربنا نقول إن مصر لن تخرج بهذا الأداء السيئ واليوم لاعبو المنتخب لعبوا بروح الجماعة وبشكل تكتيكي مميز ولعبوا بشكل قتالي"، مشيرًا إلى أنهم لم يأخذوا وقتهم الكافي في التدريبات الجماعية ولكنهم استشعروا الخطر في اللحظات الأخيرة.