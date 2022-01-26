باسم سمرة: «لعبة شيطان» دراما اجتماعية جديدة مليئة بالمفاجآت

أعرب الفنان باسم سمرة، عن سعادته بالاشتراك في فيلم "لعبة شيطان"، مؤكدًا أن العمل مليء بالمفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور.

وأشار سمرة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن العمل يرصد أربع حكايات مختلفة لعدد من أبطال العمل في إطار من الدراما الاجتماعية المعتمدة على السيكو دراما.

وتابع أن تصنيف العمل "+ 16" جاء بسبب المشاهد الدموية التي تقع ضمن أحداثه، وأكد أن تصوير العمل استغرق عامين بسبب بعض التوقفات، إلا أنه خرج بشكل مختلف ومميز.

يشارك في بطولة "لعبة شيطان" كل من باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، وهو من تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت. وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثل فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية. وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرًا الفيلم الروائي الطويل "النهاردة يوم جميل" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الفرانكفونية والفيلم سيناريو وحوار وإخراج نيفين شلبي، والذى يناقش مجموعة من العلاقات الاجتماعية المختلفة التي تربط الرجل بالمرأة.

الفيلم يتناول 4 قصص مختلفة منها قضية الاغتصاب الزوجى، والتى نالت حيزًا من الاهتمام الإعلامى فى الفترة الأخيرة، ولكن هناك العديد من القضايا الأخرى التى تخص المرأة والرجل أيضًا منها المراهقة المتأخرة عند الرجال، والسمنة المفرطة عند النساء، والتى تعرضها إلى التنمر، الى جانب عدد من القضايا الأخرى، والتى تشغل بال المجتمع، ولكنه لم يتعمق فيها، ويخجل أن يناقشها.