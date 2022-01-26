الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

وجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة للجمهور المصري وذلك بعد تخطي عقبة كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية " الكاميرون 2021".

وكان منتخب مصر قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية وذلك بانتصاره على كوت ديفوار بركلات الترجيح بخمس ركلات لأربع، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي سلبًا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" أريد أن أقول للجمهور إننا جميعًا نلعب باسم منتخب مصر، جميعنا نمثل منتخب مصر، وكل واحد منا يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".