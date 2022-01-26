الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الشورى البحرينى يشيد بنتائج القمة بين مصر والبحرين والإمارات

رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح

أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بنتائج القمة الرباعية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما شهدته من تأكيد على دعم الإمارات في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، بعد الاعتداءات الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات.


وأكد «الصالح»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن الاعتداءات الحوثية على الإمارات تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الحوثية والتنظيمات والقوى الإرهابية ومن يدعمها ويساندها، مشددًا على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.


ولفت إلى ضرورة صياغة رؤى دولية لمواجهة الإرهاب، ومنع الاعتداءات الإرهابية التي تقوّض مساعي الدول ومضيها نحو التنمية الشاملة للنهوض بالمجتمعات والشعوب.


وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن اعتزازه بما وصلت إليه مستويات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وبلاده والإمارات، والحرص الذي يوليه قياداتها الحكيمة على مواصلة العمل وبذل الجهود في بحث القضايا والموضوعات التي تهم الدول والشعوب العربية.


وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية

«رجالة وأبطال».. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بفوز مصر على كوت ديفوار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود