بعد التأهل لربع نهائى أمم إفريقيا.. مصطفى خاطر: «لعبنا برجولة»

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته الشديدة بفوز منتخب مصر على كوت ديفوار والتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وشارك “خاطر” مقطع فيديو لهدف الحسم لمنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وعلق قائلًا: “ألف مبروك لرجالتنا لعبنا برجولة ونستحق الصعود”.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “جابوما” ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وواصل منتخب مصر تفوقه التاريخي على كوت ديفوار حيث سبق له تحقيق لقب نسخة 2006 على حسابه بنفس السيناريو، وضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع منافسه المغرب في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

من جهة أخرى، يشارك مصطفى خاطر في الموسم السينمائي الشتوي بفيلم “تماسيح النيل”، بعد طرح فيلمه الأخير “مربع برامودا” في شهر ديسمبر الماضي.

واحتفل أبطال الفيلم أمس، خلال العرض الخاص للعمل فى إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص أبطال العمل على الحضور وفي مقدمتهم الفنان خالد الصاوى ومصطفى خاطر وهنادى مهنا ومحمد جمعة والمخرج سامح عبدالعزيز.