الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال افتتاح معرض الكتاب..

رئيس الرقابة الإدارية: نستهدف تعظيم ثقافة منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره

الوزير حسن عبد الشافي
الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حرص الهيئة على المشاركة في فعاليات الدورة الـ53  من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تعد المشاركة الأولي للهيئة بالمعرض.

وتأتى في إطار استهداف الهيئة تعظيم ثقافة منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة ونشر قيم النزاهة والشفافية والوصول إلى جميع شرائح المجتمع كونهُ شريكا بوعيه وتحركه الإيجابي في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

واستطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن مشاركة الهيئة بمعرض الكتاب لا تتوقف عند عرض ما تحقق من إنجاز في مجال مكافحة الفساد ومنعه، بل تمتد إلى فتح نقاش حول هذا الملف مع رواد المعرض من خلال ندوتين تنظمهما الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة.

كما أكد اهتمام الهيئة بالتواصل الفعال مع المجتمع، حيث يجري جناح الهيئة استقصاء رأي للاسترشاد برأي المشاركين بالمعرض في جهود مكافحة الفساد وهو ما يساعد في تطوير استراتيجيات مكافحته ومنعه.

جاءت تصريحات الوزير على هامش انطلاق فعاليات جناح هيئة الرقابة الإدارية في إطار افتتاح الدورة الـ53  من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«أمطار وصقيع».. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الشناوى يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على كوت ديفوار

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والمغرب القادمة فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية

«رجالة وأبطال».. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بفوز مصر على كوت ديفوار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود