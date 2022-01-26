القصة الكاملة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر

بعد الإعلان عن الموعد..

رحلة طويلة قطعتها مصر منذ سنوات مضت من أجل دخول عالم السيارات الكهربائية، وتصنيع سيارات تسير بالكهرباء بدلًا من البنزين أو السولار وكذلك الغاز الطبيعي، ومن أجل الوصول إلى تلك المرحلة الحالية ووجود سيارات صديقة للبيئة.

قامت مصر بالعديد من المحطات والخطوات من أجل تصنيع أول سيارة بالكهرباء، ووصلت إلى المراحل الأخيرة في توقيع أول إتفاقية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر والتعاقد مع شركات جديدة.

واتساقًا مع ذلك، كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات تصنيع سيارة كهربائية في مصر، مؤكدا أن الوزارة في المراحل الأخيرة للتعاقد مع شركة جديدة، وسيكون هناك مذكرة اتفاق تتضمن كل الشروط الأساسية، إذ جرى التفاوض على كل الأمور، وبعدها تقرير المصنع، وتوريد الآلات لبدء الإنتاج.

وأضاف توفيق، أن الوزارة اقتربت من الاتفاق مع شركة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، في مصانع شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما كشف آخر تطورات عمليات تنفيذ أكبر مصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، فذكر أنه جرى الانتهاء بنسبة 60% من عمليات التنفيذ، موضحًا أنه جرى توقيع عقود تمويل توريد ماكينات الغزل، والأمور تسير على ما يرام، ومن المتوقع بدء تشغيل باكورة تلك المصانع قبل نهاية 2022.

في يونيو من العام الماضي، كان أول ظهور للسيارة الكهربائية في مصر حيث أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، تجربة السيارة الكهربائية "نصر E70" كأول سيارة كهربائية تصنع في مصر، من خلال مصانع شركة النصر للسيارات التابعة لها.

وعقب ذلك كان الإعلان الأول عن السيارات الكهربائية في مصر بالكشف عن نية الشركة في إنتاج إنتاج 25 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج، وسيكون الإنتاج الفعلي خلال يونيو من العام الحالي.

واستطاعت الشركة الترويج للسيارة الكهربائية ما أدى إلى حجز 20 سيارة للبيع من الإنتاج الأول، وقامت الشركة في ذلك الوقت بتجريب السيارة لمدة ٣ شهور حتى يكون لها القدرة على إجراء التعديلات الضرورية لها قبل الإنتاج الفعلي.

وللسيارة عدة مميزات حيث أنها تعمل بقوة 147 حصان، ولكن تختلف في مدى وقدرة البطاريات، وتبدأ الأسعار المبدئية للسيارة من 290 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه للفئات الثلاثة ومن المقرر أن يكون هناك دعم حكومي لتحفيز المواطنين على شرائها.

كما يتراوح مدى البطارية بين 3 قدرات، المدى الأول يكون 250 كيلو متر بقدرة بطارية 38 كيلو وات، والمدى الثاني يكون بقدرة 51 كيلو وات بمدى 400 كيلو متر، والمدى الثالث 61 كيلو وات للبطارية بمدى 500 كيلو متر.

وعن الخطوات المصرية التي قامت بها الحكومة للوصول إلى تلك المرحلة ففي العام الماضي وقعت شركة النصر لصناعة السيارات التي تتولى تنفيذ المشروع، اتفاقيتين مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

كما قامت باستيراد 13 سيار كهربائية كاملة الصنع من الشركة الصينية طراز "E70"، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المحلية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محليا بمصانع النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها.

ويعتبر مشروع إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر أحد أهم أهداف توطين صناعة السيارات في مصر، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بمكونات محلية تبلغ 50%.

ولم تنس خطة الحكومة في مشروع السيارات الكهربائية التخطيط لإنشاء إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهر.