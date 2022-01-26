حسن الرداد عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: أداء رجولى

هنأ الفنان حسن الرداد منتخب مصر بالفوز على منتخب كوت ديفوار في مباراة اليوم في بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب حسن الرداد في تغريدة: «ألف مبروك لرجالة منتخب مصر، أداء رجولى وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة».

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.