تحرك برلمانى ضد تطبيق لائحة الموارد البشرية بوزارة قطاع الأعمال

تقدم النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وذلك بشأن تطبيق الوزارة لائحة الموارد البشرية على كافة الشركات.

وقال المغاوري، في طلب الإحاطة، إن إصرار الوزارة على تطبيق لائحة الموارد البشرية على كافة الشركات الخاضعة للوزارة، رغم أن رئيس مجلس الوزراء قد سبق له الطلب بتأجيل تلك اللائحة لحين إجراء حوار مجتمعي حولها، تشارك فيه المنظمات النقابية الممثلة للعمال، خاصة أن تطبيق هذه اللائحة يترتب عليه الانتقاص من حقوق العمال المالية التى استقر عليها الوضع وأصبحت تمثل مراكز قانونية للعمال.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما نتج عن تطبيق لائحة الموارد البشرية على الشركات الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال من موجات غضب وعدم رضا في صفوف العمال ومنظماتهم، كما أن تطبيق اللائحة جاء بأثر رجعي من شهر يونيو ي عام 2021.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن حقيقة أن وزير قطاع الأعمال قد أصدر تعليماته قبل تطبيق اللائحة بوقف عقد الجمعيات العمومية لجميع الشركات التي تخضع لوزارة قطاع الأعمال، مما ساهم في تعطيل العديد من القرارات المهمة .

وطالب “المغاوري”، رئيس مجلس النواب بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لسرعة البت فيه، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيرقطاع الأعمال والمنظمات الممثلة للعمال منقطع .

وتتكون اللائحة من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها، وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.