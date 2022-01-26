ليفربول يوجه رسالة لصلاح بعد تأهل مصر إلى ربع نهائى أمم إفريقيا

هنأ فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، النجم الدولي المصري، بعد قيادته لمنتخب بلاده نحو دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي انتهت بانتصار الفراعنة على منتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل في تغريدة مرفقة بصورة لقائد منتخبنا الوطني ونجم الريدز: تهانينا للملك المصري محمد صلاح لقيادته منتخب الفراعنة للصعود إلى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ8 نظيره المغرب، في السادسة مساء يوم الأحد 30 يناير 2022، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.