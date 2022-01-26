التحقيق فى مصرع طفل صدمه جرار زراعى بالعياط

تجري النيابة العامة بالعياط تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل صدمه جرار زراعي في العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير ووفاة طفل في قرية كفر عمار بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن جرارًا زراعيًا صدم طفلًا في الـ5 من عمره، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته، ونقلت الجثة إلى مستشفى العياط.

وتحفظت القوات على السائق لسماع أقواله حول الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.