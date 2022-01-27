تفاصيل تنفيذ شبكة رى وصيانة المسطحات الخضراء بالفيوم الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة برئاسة المهندس طارق جمال الدين عن طرح تنفيذ شبكة راي وتنفيذ أعمال الصيانة المسطحات الخضراء وما عليها، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الري بالطريق الدائري وطريق أسيوط الغربي وعمارات الإسكان بمواقع: 1،3،4، 5 بالامتداد الغربي وذلك يتم طرحها بمناقصة عامة لشركات المقاولات المتخصصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس جمال الدين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير ساد مبلغ 299 جنيها.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم، أنه يتم يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، لافتا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 45000 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتابع أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 بمقر الجهاز الساعة الـ12 ظهراً ، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير بمقر الجهاز الساعة الـ12 ظهراً.

وأردف رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم، أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثانية أعمال صيانة المسطحات الخضراء أو الفئة السادسة أعمال الأشغال العامة ومحطات الري.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنياً بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

يذكر أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم " 182 " لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية التي ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية، كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتهاالتابعة