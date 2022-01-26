لماذا يصاب الأشخاص بفيروس كورونا بعد تلقى اللقاح؟.. خبراء يجيبون

لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا وسلالة أوميكرون، التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من دول العالم، خاصة مع موجة الصقيع التي يشعر بها الكثيرين.

ويتساءل البعض ما السبب في زيادة عدد الإصابات التي ضربت الكثيرين، على الرغم من تلقي الأشخاص اللقاحات المنتشرة في العالم.

أوضح الأطباء بموقع " clevelandclinic" الطبي، أن هناك مجموعة تسمى بـ" المستضعفين الملقحين" وهم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ولكن لديهم حالات مرضية أخرى تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأشار الأطباء، إلى أنه تشمل الفئات الضعيفة التي تم تلقيحها مجموعة واسعة من الأشخاص، بدءًا من كبار السن خاصة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وما فوق، وأصحاب المناعة الضعيفة.

كما تشمل القائمة مرضى السرطان وغيرهم ممن يعانون من نقص المناعة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، بالإضافة إلى أمراض القلب وأمراض الروماتيزم.

وأضاف الأطباء، أن الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الأعضاء، وخاصة أولئك الذين يتلقون العلاج المثبط للمناعة.

كيف يصاب الأشخاص الملقحين بفيروس كورونا؟

يوفر التطعيم ضد فيروس كورونا، الحماية من الفيروس، لكن هذا لا يعني أنك لن تصاب به فقد تحدث أحيانًا عدوى اختراق على الرغم من تلقى اللقاح.

أوضح الأطباء، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة، فإذا تعرض شخص ما لعدوى اختراق، فعادة ما يكون مرضه أكثر اعتدالًا دون الحاجة إلى الدخول للمتشفي أو حدوث مضاعفات خطيرة، حيث تساعد اللقاحات أيضًا في الحد من انتشار الفيروس.

وقد لا يتمتع الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، بالاستجابة المناعية القوية للقاحات، ومع ذلك، فإن لقاحات فيروس كورنا تساعد في حمايتهم من الأمراض الشديدة والوفاة، لذا فالتطعيم يعتبر طوق النجاة للتصدي لفيروس كورونا وسلالاته الخطيرة.