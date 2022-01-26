موعد مباراة مصر والمغرب القادمة فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية
تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 في الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية.
ويلتقي منتخب مصر مع المغرب في الدور ربع النهائي من البطولة.
واستطاع منتخب المغرب أن يهزم مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي أمس الثلاثاء.
تقام مباراة المغرب القادمة في دور الـ8 يوم الأحد المقبل 30 يناير 2022، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 بتوقيت السعودية.