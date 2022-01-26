الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الصحة»: اعتماد دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا لأول مرة

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، اعتماد دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا لأول مرة، موضحًا أن هذا الدواء هو "مولنوبيرافير"، وسيكون لعلاج مرضى كوفيد- 19 في المستشفيات فقط.

وقال الدكتور عبدالغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة " دي إم سي" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن هذا الدواء يعطى للمريض في بداية الإصابة، وتحديدًا في أول 5 أو 7 أيام، وهذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل من الدخول للمستشفيات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن هذا الدواء يعطى للمصاب وليس للوقاية، ويكون للفئات الأكثر عرضة ولكبار السن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الدكتور عبدالغفار أن هذا الدواء لا يتعارض مع لقاحات "كورونا"، وحصل على موافقة طارئة ولن يكون متوفرًا في الصيدليات، ولكن يتم الحصول عليه من خلال المستشفيات بعد الكشف على الشخص وتأكد إصابته بفيروس "كورونا".

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