الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إفريقيا: 10.6مليون إصابة ونحو 238 ألف وفاة بفيروس كورونا

كورونا في أفريقيا
كورونا في أفريقيا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي إصابات القارة بفيروس كورونا بلغ 10 ملايين و610 آلاف حالة، و237 ألفًا و900 وفاة، بينما تعافى 9 ملايين و520 ألف شخص.


وأوضحت المراكز -في بيان اليوم الأربعاء، أن نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لكورونا بلغت 10.1%، فيما حصل 15% على جرعة واحدة و0.5% جرعة معززة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.


وأضافت أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3.2% من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2% من النسبة العالمية، مشيرة إلى أن 53 دولة إفريقية واجهت الموجة الثالثة و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ8 دول وذلك منذ بدء الجائحة.


يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية والتصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية


ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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