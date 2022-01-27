«فتوى الأزهر» توضح حكم كتابة قائمة المنقولات الزوجية

تلقت لجنة الفتوى بالأزهر، والتي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، الكثير من الأسئلة حول قائمة المنقولات، حيث ورد سؤال من عدد من المواطنين يقول: عند الزواج تكتب قائمة بالمنقولات الزوجية للزوجة فهل هذا مشروع؟.

من جانبها، قالت فتوى الأزهر، إن الحكم على مشروعية القائمة من عدمه يختلف باختلاف أمرين:

الأول: أن تقوم المرأة بإعداد المنقولات وشرائها بالمهر الذي قبضته من زوجها وتشتري الأثاث بهذا المهر، أو لم يعط الزوج لزوجه مهرا نقدا وعدا بل اشترى به الجهاز ففي هذه الحالة يكون الجهاز مملوكا للزوجة كله إن دخل بزوجته، او تملك نصفه إن تم طلاقها قبل الدخول وفي هذه الحالة يكون الجهاز في بيت الزوجية أمانة لدى الزوج ويكون مسؤولا عنه مسؤولية تامة فلما ضعف الوازع الديني عند الأشخاص، وقل الضمير او إن شئت قل انعدم رأى العرف المجتمعي كتابة قائمة بهذه المنقولات المشتراة بمال الزوجة فتكون ضمانا لحق الزوجة إذا حدث خلاف بينهما فيكون كتابة القائمة في هذه الحالة أمرا مشروعا بل إن شئت قلت واجبا، على ان تستخدم القائمة في موضعها الصحيح وهو حفظ حق المرأة ولا تستخدم كسيف مسلط على رقبة الزوج أو يهدد برفعها جنائيا في أي وقت.