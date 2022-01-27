الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«فتوى الأزهر» توضح حكم كتابة قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

تلقت لجنة الفتوى بالأزهر، والتي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها، الكثير من الأسئلة حول قائمة المنقولات، حيث ورد سؤال من عدد من المواطنين يقول: عند الزواج تكتب قائمة بالمنقولات الزوجية للزوجة فهل هذا مشروع؟.

من جانبها، قالت فتوى الأزهر، إن الحكم على مشروعية القائمة من عدمه يختلف باختلاف أمرين:

 

  • الأول: أن تقوم المرأة بإعداد المنقولات وشرائها بالمهر الذي قبضته من زوجها وتشتري الأثاث بهذا المهر، أو لم يعط الزوج لزوجه مهرا نقدا وعدا بل اشترى به الجهاز ففي هذه الحالة يكون الجهاز مملوكا للزوجة كله إن دخل بزوجته، او تملك نصفه إن تم طلاقها قبل الدخول وفي هذه الحالة يكون الجهاز في بيت الزوجية أمانة لدى الزوج ويكون مسؤولا عنه مسؤولية تامة فلما ضعف الوازع الديني عند الأشخاص، وقل الضمير او إن شئت قل انعدم رأى العرف المجتمعي كتابة قائمة بهذه المنقولات المشتراة بمال الزوجة فتكون ضمانا لحق الزوجة إذا حدث خلاف بينهما فيكون كتابة القائمة في هذه الحالة أمرا مشروعا بل إن شئت قلت واجبا، على ان تستخدم القائمة في موضعها الصحيح وهو حفظ حق المرأة ولا تستخدم كسيف مسلط على رقبة الزوج أو يهدد برفعها جنائيا في أي وقت.

 

  • الثاني: أن تكون المرأة قبضت مهرها نقدا وعد وعلى داير المليم كما يقال وتصرفت فيه بمعرفتها بعيدا عن جهاز الحياة الزوجية ثم قام الزوج بشراء هذه المنقولات بماله الخاص وليس بمهر المرأة ثم اتفقوا على كتابة ماقام الزوج بشرائه فيما يسمى بالقائمة فإنى أرى عدم مشروعيتها في هذه الحالة إلا إذا رضي بذلك  الزوج خاصة إذا استعملت كوسيلة ضغط على الزوج وتهديد له بها في أي وقت أو تستعمل لسجنه كما هو الحاصل على أرض الواقع فإنها حينئذ تكون بعيدة عن الشرع الحكيم بعد المشرقين، أو أبعد بكثير٠
لجنة الفتوى بالازهر الجامع الأزهر قائمة المنقولات الزواج المهر الجهاز الاشخاص الوازع الديني العرف المجتمعي

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وائل لطفي

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