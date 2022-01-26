بتألق أبو جبل.. منتخب مصر يتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، وضرب موعدا مع منتخب المغرب.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالتعادل السلبي.

وفاز منتخب مصر على كوت ديفوار بركلات الجزاء بنتيجة 5-4.

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بمحاولة هجومية أولى عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة، محاولة عن طريق سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار لاختراق منطقة جزاء مصر من الجبهة اليمنى لكنه فقد السيطرة تحت الضغط القوي من عمر مرموش لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

