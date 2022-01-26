الهضبة وعمر خيرت يفتتحان حفلات شهر فبراير

يستعد نجوم الغناء والطرب لإحياء عددٍ من الحفلات الغنائية في مصر والدول العربية خلال شهر فبراير المقبل.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تلك الحفلات ..

عمرو دياب

ويحيي النجم عمرو دياب، حفله الأول في عام 2022 وسط جمهوره بالقاهرة وذلك يوم 11 فبراير المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 500 جنيه، والثانية بقيمة 800 جنيه، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 2500 جنيه.

عنبة

ويستعد مطرب أغاني المهرجانات الشعبية مصطفى عناب "عنبة"، لإحياء حفل غنائي يوم 2 فبراير المقبل، على خشبة مسرح الزمالك، بعد الحصول على تصريح سنوي لمزاولة الغناء وإحياء الحفلات بعد تجاوز اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

بلاك تيما

ويستعد فريق بلاك تيما لإحياء حفل غنائي يوم 5 فبراير المقبل، على خشبة مسرح الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة ومنها "بحار وكل مرة وإيه يعني وأخبار أهرام جمهورية" بالإضافة إلى مقتطفات من أحدث ألبومات بلاك تيما "لون الكاكاو" كما تقدم الفرقة مجموعة من أغنياتها القديمة بعد إعادة توزيعها.

الموسيقار عمر خيرت

ويحيي الموسيقار عمر خيرت خلال فبراير المقبل، حفلين موسيقيين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتقام الحفلات يومي الخميس والجمعة الموافقين 10 و11 فبراير وذلك بعد تأجيلهما.