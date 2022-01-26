الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ركلات الجزاء تحسم نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار فى ثمن نهائى أمم إفريقيا

جريدة الدستور

انتهى الوقت الإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا بالتعادل السلبي، وتحسم ركلات الجزاء المتأهل من المباراة.

منتخب كوت ديفوار استهل المباراة بمحاولة هجومية أولى عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة الرابعة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة السادسة، محاولة عن طريق سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار لاختراق منطقة جزاء مصر من الجبهة اليمنى، لكنه فقد السيطرة تحت الضغط القوي من عمر مرموش لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى.

منتخب مصر هدد مرمى كوت ديفوار لأول مرة في الدقيقة 17 بعد خطأ من الدفاع الإيفواري لتصل الكرة إلى عمر مرموش الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بالعارضة.

 

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