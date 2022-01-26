الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 فى تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية - القاهرة»

تصادم
تصادم

‏لقى شخصان مصرعهما بعد أن تفحمت جثتاهما وأصيب 6 آخرون بحروق من الدرجة الأولى والثانية في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق "الإسماعيلية- القاهرة"، واشتغلت النيران في إحدى السيارات.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ‏لتلقي العلاج.

‏وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بتصادم ثلاث سيارات واشتعال النيران في إحداها بطريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بحروق متنوعة ‏نتيجة الحادث ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، بينما تم تقل جثث المتوفين المتفحمة إلى مشرحة مستشفى القصاصين ‏وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية بالجسم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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